Борис Галкин рассказал о тяжелом положении Аллы Пугачёвой

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва, покинувшая Россию и перебравшаяся в Израиль и Кипр, столкнулась с финансовыми трудностями на новом месте.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Актер Борис Галкин отметил, что в Европе, где пребывает артистка, условия менее щедрые, чем в России.

Партнер Пугачевой по жизни, актер Максим Галкин*, также подчеркнул, что за границей они не могут рассчитывать на такие доходы, как ранее в России.

Аналитики высказывают мнение, что эмиграция связана с личными чувствами к мужу, который стал "рабом любви" для артистки, предоставляя ей комфорт и щедрые материальные блага.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.