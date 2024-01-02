Алла Пугачёва, покинувшая Россию и перебравшаяся в Израиль и Кипр, столкнулась с финансовыми трудностями на новом месте.
Актер Борис Галкин отметил, что в Европе, где пребывает артистка, условия менее щедрые, чем в России.
Партнер Пугачевой по жизни, актер Максим Галкин*, также подчеркнул, что за границей они не могут рассчитывать на такие доходы, как ранее в России.
Аналитики высказывают мнение, что эмиграция связана с личными чувствами к мужу, который стал "рабом любви" для артистки, предоставляя ей комфорт и щедрые материальные блага.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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