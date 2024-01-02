Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы главные плюсы SMAS-лифтинга
Кошки могут прожить намного меньше из-за поведения хозяина
США разрешили Киеву наносить дальние удары из РСЗО HIMARS
Традиционный британский рождественский пудинг для вашего праздничного стола
Рецепт сладкого соуса Чили, который придаст неповторимый вкус вашим блюдам
ГИБДД начала штрафовать водителей за двойные стекла
Киркорова и Лолиту вырезали из телевизионной версии "Песни года"
Сергей Жуков рассекретил имя новорожденного сына
Сладкий рождественский пирог по традиционному английскому рецепту

Земфира* объявила о выходе нового альбома и назвала Париж своим домом

1:11
Шоу-бизнес

Певица Земфира* объявила о предстоящем выпуске нового альбома через свой блог в Instagram**. Исполнительница выразила уверенность в качестве новой пластинки, подчеркнув, что, благодаря эмиграции, она ощущает себя свободной, рассматривает Париж как свой дом и живет наилучшим образом. Земфира* поздравила своих поклонников с Новым годом и обещала в 2024 году дать серию концертов в разных странах мира. Она также заметила, что с момента эмиграции она стала лучше выглядеть. Певица призналась, что завидует слушателям своего нового альбома, который, как утверждается, не заставит себя долго ждать.

Земфира* объявила о выходе нового альбома и назвала Париж своим домом
Фото: openverse.org by Marina Zakharova is licensed under CC BY-SA 4.0.

Ранее стало известно, что концерт Земфиры* в Дубае, запланированный на 23 декабря, был отменен. Согласно информации Telegram-канала Mash, официальной причиной были объявлены обстоятельства, не зависящие от сторон, однако на самом деле причиной отмены стал недостаточный объем проданных билетов.

*внесена в список иногентов Минюстом РФ

**деятельность в РФ запрещена

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Лолита Милявская высказалсь о своей эмиграции

Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.

Лолита Милявская высказалсь о своей эмиграции
"Ждите приказов": пропавший с телеэкранов Нагиев прервал молчание
Дмитрий Нагиев прервал молчание загадочным посланием к россиянам
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды
Филипп Киркоров признался, что после скандальной вечеринки его опустили с небес на землю
США или оппозиция: кто и когда ликвидирует президента Владимира Зеленского Дмитрий Плотников The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024 Олег Володин Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров
Виноградные лозы будут ломиться от крупных ягод, если применить эти советы
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Урганта попросили вернуться на ТВ
Урганта попросили вернуться на ТВ
Последние материалы
ГИБДД начала штрафовать водителей за двойные стекла
Киркорова и Лолиту вырезали из телевизионной версии "Песни года"
Сергей Жуков рассекретил имя новорожденного сына
Сладкий рождественский пирог по традиционному английскому рецепту
Традиционное рождественское блюдо "Святочное полено"
Запад теряет триллионы, Россия под санкциями зарабатывает сотни миллиардов
7 способов научить мужчину ухаживать за кожей лица
Российский певец Shaman лишился самого важного выступления: его заменили на Газманова
Рецепт вкуснейшего мясного пирога по традиционному британскому рецепту
Пять типов неисправностей автомобиля, с которыми категорически не хотят связываться автосервисы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников