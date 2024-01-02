Земфира* объявила о выходе нового альбома и назвала Париж своим домом

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Земфира* объявила о предстоящем выпуске нового альбома через свой блог в Instagram**. Исполнительница выразила уверенность в качестве новой пластинки, подчеркнув, что, благодаря эмиграции, она ощущает себя свободной, рассматривает Париж как свой дом и живет наилучшим образом. Земфира* поздравила своих поклонников с Новым годом и обещала в 2024 году дать серию концертов в разных странах мира. Она также заметила, что с момента эмиграции она стала лучше выглядеть. Певица призналась, что завидует слушателям своего нового альбома, который, как утверждается, не заставит себя долго ждать.

Фото: openverse.org by Marina Zakharova is licensed under CC BY-SA 4.0.

Ранее стало известно, что концерт Земфиры* в Дубае, запланированный на 23 декабря, был отменен. Согласно информации Telegram-канала Mash, официальной причиной были объявлены обстоятельства, не зависящие от сторон, однако на самом деле причиной отмены стал недостаточный объем проданных билетов.

*внесена в список иногентов Минюстом РФ

**деятельность в РФ запрещена