Сергей Жуков рассекретил имя новорожденного сына

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Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков впервые представил имя своего новорожденного сына, который появился на свет 7 декабря 2023 года. Мальчика назвали Эваном. Артист поделился с поклонниками новогодними снимками, на которых изображены он и его супруга Регина Бурд, а также их четверо старших детей: Ника, Энджел, Мирон, и, конечно, младший член семьи — Эван. На одежде младенца заметно было написано: "Первое Рождество Эвана 2023".

Фото: Википедия by Dmitry Rozhkov. is licensed under CC BY-SA 3.0

Сергей Жуков, обратившись к своим подписчикам в Instagram, радостно делился моментами семейного счастья и рассказывал о том, как они встретили Новый Год. Исполнитель отметил, что в этот раз семейное собрание было особенным, ведь впервые они встречали праздник в расширенном составе. Жуков пошутил, что помимо шампанского в меню появилось грудное молоко.

Ранее артист уже анонсировал радостное событие — рождение своего пятого ребенка. 7 декабря лидер группы "Руки Вверх!" и его супруга Регина Бурд встретили своего сына. Жуков поделился этой новостью с поклонниками, опубликовав селфи в медицинском костюме с наклейкой на груди "У меня родился сын", сохраняя при этом интригу и не показывая лица младенца.