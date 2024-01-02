Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы главные плюсы SMAS-лифтинга
Кошки могут прожить намного меньше из-за поведения хозяина
США разрешили Киеву наносить дальние удары из РСЗО HIMARS
Земфира* объявила о выходе нового альбома и назвала Париж своим домом
Традиционный британский рождественский пудинг для вашего праздничного стола
Рецепт сладкого соуса Чили, который придаст неповторимый вкус вашим блюдам
ГИБДД начала штрафовать водителей за двойные стекла
Киркорова и Лолиту вырезали из телевизионной версии "Песни года"
Сладкий рождественский пирог по традиционному английскому рецепту

Сергей Жуков рассекретил имя новорожденного сына

1:27
Шоу-бизнес

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков впервые представил имя своего новорожденного сына, который появился на свет 7 декабря 2023 года. Мальчика назвали Эваном. Артист поделился с поклонниками новогодними снимками, на которых изображены он и его супруга Регина Бурд, а также их четверо старших детей: Ника, Энджел, Мирон, и, конечно, младший член семьи — Эван. На одежде младенца заметно было написано: "Первое Рождество Эвана 2023".

Сергей Жуков рассекретил имя новорожденного сына
Фото: Википедия by Dmitry Rozhkov. is licensed under CC BY-SA 3.0

Сергей Жуков, обратившись к своим подписчикам в Instagram, радостно делился моментами семейного счастья и рассказывал о том, как они встретили Новый Год. Исполнитель отметил, что в этот раз семейное собрание было особенным, ведь впервые они встречали праздник в расширенном составе. Жуков пошутил, что помимо шампанского в меню появилось грудное молоко.

Ранее артист уже анонсировал радостное событие — рождение своего пятого ребенка. 7 декабря лидер группы "Руки Вверх!" и его супруга Регина Бурд встретили своего сына. Жуков поделился этой новостью с поклонниками, опубликовав селфи в медицинском костюме с наклейкой на груди "У меня родился сын", сохраняя при этом интригу и не показывая лица младенца.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Лолита Милявская высказалсь о своей эмиграции

Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года.

Лолита Милявская высказалсь о своей эмиграции
"Ждите приказов": пропавший с телеэкранов Нагиев прервал молчание
Дмитрий Нагиев прервал молчание загадочным посланием к россиянам
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды
Филипп Киркоров признался, что после скандальной вечеринки его опустили с небес на землю
США или оппозиция: кто и когда ликвидирует президента Владимира Зеленского Дмитрий Плотников The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024 Олег Володин Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров
Виноградные лозы будут ломиться от крупных ягод, если применить эти советы
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Урганта попросили вернуться на ТВ
Урганта попросили вернуться на ТВ
Последние материалы
ГИБДД начала штрафовать водителей за двойные стекла
Киркорова и Лолиту вырезали из телевизионной версии "Песни года"
Сергей Жуков рассекретил имя новорожденного сына
Сладкий рождественский пирог по традиционному английскому рецепту
Традиционное рождественское блюдо "Святочное полено"
Запад теряет триллионы, Россия под санкциями зарабатывает сотни миллиардов
7 способов научить мужчину ухаживать за кожей лица
Российский певец Shaman лишился самого важного выступления: его заменили на Газманова
Рецепт вкуснейшего мясного пирога по традиционному британскому рецепту
Пять типов неисправностей автомобиля, с которыми категорически не хотят связываться автосервисы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников