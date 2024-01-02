История повторяется для инстаблогера Саши Митрошиной, которую снова уличили в неуплате налогов. В этот раз Федеральная налоговая служба предъявила ей счет на сумму более 145 миллионов рублей, как сообщает телеграм-канал SHOT.
Однако на этот раз ситуация стала еще более серьезной, поскольку у блогерши, у которой более четырех миллионов подписчиков в запрещенной соцсети, уже ведется уголовное дело по неуплате налогов. В марте ФСН выяснила, что, подобно блогеру Лерчек, Митрошина использовала упрощенную систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей, получая доход от предоставления услуг по образованию, который превышал установленный законом лимит.
Напомним, что в мае блогер призналась в своих ошибках и закрыла налоговую задолженность, выплатив 127 миллионов рублей.
Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.