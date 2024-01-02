Блогер Саша Митрошина должна налоговой еще 145 миллионов рублей

История повторяется для инстаблогера Саши Митрошиной, которую снова уличили в неуплате налогов. В этот раз Федеральная налоговая служба предъявила ей счет на сумму более 145 миллионов рублей, как сообщает телеграм-канал SHOT.

Фото: Личный аккаунт Саши Митрошиной by Саша Митрошина

Однако на этот раз ситуация стала еще более серьезной, поскольку у блогерши, у которой более четырех миллионов подписчиков в запрещенной соцсети, уже ведется уголовное дело по неуплате налогов. В марте ФСН выяснила, что, подобно блогеру Лерчек, Митрошина использовала упрощенную систему налогообложения для индивидуальных предпринимателей, получая доход от предоставления услуг по образованию, который превышал установленный законом лимит.

Напомним, что в мае блогер призналась в своих ошибках и закрыла налоговую задолженность, выплатив 127 миллионов рублей.

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