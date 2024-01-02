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Когда на телевидение вернётся Дмитрий Нагиев: возможно в начале 2024 года

1:11
Шоу-бизнес

Сегодня точная дата возвращения Дмитрия Нагиева на телевидение неизвестна.

Когда на телевидение вернётся Дмитрий Нагиев: возможно в начале 2024 года
Фото: mirnovosti.ru

Однако последний его пост в социальной сети даёт поклонникам надежду.

"Если бы у меня была возможность что-то сказать будущему поколению, я был бы счастлив. Значит, будущие поколения будут — на нас всё не закончится. И я бы сказал: "Ребят, мы выбрали какой-то странный путь. Попробуйте выбрать другой. Путь любви, путь доброты, путь счастья", — пишет актёр.

Его слова о том, что "мы выбрали какой-то странный путь" не понравился его хейтерам. Многие комментаторы увидели в этих словах отсыл к СВО.

В интервью, которое Нагиев дал в конце ушедшего года, он объяснил свое затворничество усталостью и желанием сосредоточиться на важном. Он также сказал, что хотел бы заняться чем-то новым, но пока не знает, чем именно.

Поклонники Нагиева с нетерпением ждут его возвращения на телевидение. По некоторым данным, Нагиев уже заканчивает съемки нового проекта, который может выйти в эфир в начале 2024 года.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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