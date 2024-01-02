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Как и где сейчас учатся дети сбежавшей Пугачёвой и её мужа иноагента

2:12
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва уже второй год путешествует по миру. Несмотря на то что артистка на пенсии и зависит финансово от своего мужа-иноагента, ее несовершеннолетние дети ранее вели обычную жизнь с учебой, друзьями и рутиной детства, сообщает KP.RU.

Как и где сейчас учатся дети сбежавшей Пугачёвой и её мужа иноагента
Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

С началом своего кочевого образа жизни семья переехала в Израиль, а затем в Кипр, откуда несколько раз отправлялась в Тель-Авив. Теперь перед семьей стоит выбор — в 2024 году переехать в Англию или США, где живут дочь и внуки Пугачевой.

Вопрос о том, как обеспечивается учебный процесс для младших детей Пугачевой при таком образе жизни, вызывает интерес пользователей социальных сетей. Однако семья Пугачевой пока не делится информацией на этот счет, оставляя множество вопросов в обществе. На кулисах российского шоу-бизнеса обсуждаются возможные детали этой ситуации.

Двойняшки Лиза и Гарри Галкины в настоящее время десяти лет, и если бы они учились дома, то сейчас должны были бы посещать 4-й класс. В сентябре 2022 года Алла Пугачева забрала необходимые документы из частной школы в Подмосковье, где обучались ее дети.

В Подмосковье семья платила за обучение одного ребенка 1 миллион 680 тысяч рублей в год. В Израиле Пугачева с семьей проживала в пригороде Тель-Авива, выбрав для своих детей частную школу. За учебный год в этом заведении, где обучаются дети местных зажиточных семей, стоимость обучения для одного ребенка составляет 72 тысячи шекелей (1 миллион 700 тысяч рублей).

Пугачева осенью второй раз сменила школу для своих детей, перебравшись на Кипр, где у них также есть прекрасное жилье в компании с Максимом Галкиным*. Теперь семья Пугачевой снова сталкивается с вопросом о том, куда двигаться дальше.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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