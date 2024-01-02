Кудрявцева и Гордон тоже пострадали после бойкота Киркорова на ТВ

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский шоу-бизнес продолжает быть под воздействием бурного периода, и теперь Лера Кудрявцева и Катя Гордон оказались среди пострадавших. После дуэта на "Песне года" и насмешек со стороны Сергея Лазарева, обе артистки исчезли из эфира, а их выступление не было показано.

Фото: prt scr youtube.com/Осторожно: Собчак

Слухи о возможном бойкоте поднимаются в свете аналогичных событий, произошедших с Филиппом Киркоровым и другими артистами после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой. Хотя Кудрявцева отказалась комментировать свое исчезновение из эфира, в шоу-бизнесе предполагают, что активность Кати Гордон в социальных сетях могла стать причиной.

Этот случай также напоминает прошлогоднее исчезновение из эфира дочери Александра Серова, Мишель. Тенденция бойкота продолжает волновать российский шоу-бизнес.