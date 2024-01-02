Удар в спину от друга: в бойкоте Киркорова на ТВ внезапно появилось имя Лазарева

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В этот новогодний сезон Филипп Киркоров столкнулся с бойкотом телеканалов из-за его участия в вечеринке Насти Ивлеевой, что привело к тому, что его номеры были вырезаны из новогодних программ.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Реакция звездных коллег, в том числе Тины Канделаки, которая является сопродюсером проекта, оказалась холодной. Киркоров остался удивленным и огорченным отсутствием поддержки со стороны коллег. В свою очередь, телеканалы провели пересъемки с заменой актеров, включая Никиту Кологривого, заменившего Киркорова в новогоднем фильме о Иване Васильевиче.

Новогодний фильм об Иване Васильевиче подвергнется изменениям, и роль Барби, которую исполняла Анна Asti, будет заменена выступлением Сергея Лазарева. По данным "МК", друг Филиппа Киркорова, который считает его своим учителем, уже согласился на предложение о замене. Этот поворот событий связан с бойкотом Филиппа Киркорова после вечеринки Насти Ивлеевой, что привело к вырезанию его номеров из новогодних телепрограмм.

Певец, несмотря на ситуацию, продолжает поддерживать своих друзей и участвовать в мероприятиях без взимания платы.