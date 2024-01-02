Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Восстанавливаем чистоту эмалированной посуды
Врач Умнов нашел ключ к здоровью сердца — секрет в банных процедурах
Картофельное пюре окажется удивительным гарниром
Диетолог Круглова рассказала, кому лучше исключить гранат из рациона
Диетолог Мукерджи раскрыла пять простых секретов долголетия
Омлет в духовке: секретная рецептура из советских детских садиков
Арестович*, год назад бывший спикером офиса президента, призвал Украину к бунту
"Должны по совести поступить": пользователи Сети высказались в поддержку увековечивания памяти Евгения Пригожина
Зачем подсаживать чеснок к комнатным растениям

Удар в спину от друга: в бойкоте Киркорова на ТВ внезапно появилось имя Лазарева

1:17
Шоу-бизнес

В этот новогодний сезон Филипп Киркоров столкнулся с бойкотом телеканалов из-за его участия в вечеринке Насти Ивлеевой, что привело к тому, что его номеры были вырезаны из новогодних программ.

Удар в спину от друга: в бойкоте Киркорова на ТВ внезапно появилось имя Лазарева
Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Реакция звездных коллег, в том числе Тины Канделаки, которая является сопродюсером проекта, оказалась холодной. Киркоров остался удивленным и огорченным отсутствием поддержки со стороны коллег. В свою очередь, телеканалы провели пересъемки с заменой актеров, включая Никиту Кологривого, заменившего Киркорова в новогоднем фильме о Иване Васильевиче.

Новогодний фильм об Иване Васильевиче подвергнется изменениям, и роль Барби, которую исполняла Анна Asti, будет заменена выступлением Сергея Лазарева. По данным "МК", друг Филиппа Киркорова, который считает его своим учителем, уже согласился на предложение о замене. Этот поворот событий связан с бойкотом Филиппа Киркорова после вечеринки Насти Ивлеевой, что привело к вырезанию его номеров из новогодних телепрограмм.

Певец, несмотря на ситуацию, продолжает поддерживать своих друзей и участвовать в мероприятиях без взимания платы.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Дмитрий Нагиев прервал молчание загадочным посланием к россиянам

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.

"Ждите приказов": пропавший с телеэкранов Нагиев прервал молчание
Этот раствор поможет получить сочную крупную клубнику
Подкормите клубнику один раз этим средством весной и весь год получайте крупные ягоды
Вредители плодовых деревьев будут уничтожены этой секретной побелкой
Виноградные лозы будут ломиться от крупных ягод, если применить эти советы
ВКС России отрабатывают новую смешанную стратегию применения дронов и ракет Дмитрий Плотников The Economist: Зеленский объявил Крым и мост главными целями-2024 Олег Володин Миграционная проблема в Европе сильно обострится в случае нападения ЦАХАЛа на "Хесболлу" Алексей Гончаров
Древнейшая пирамида на Яве: чудо инженерии старше Стоунхенджа
Филипп Киркоров признался, что после скандальной вечеринки его опустили с небес на землю
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Леонид Ильич очень любил вареники по этому рецепту: было бы неплохо и семью накормить такими
Последние материалы
"Должны по совести поступить": пользователи Сети высказались в поддержку увековечивания памяти Евгения Пригожина
Зачем подсаживать чеснок к комнатным растениям
"Научилась слышать мысли": Виктория Боня рассказала об итогах 2023 года
Лучшие фильмы о силе человеческого духа в условиях катастрафы
Как выбрать противотуманные фары
Как сделать макияж с цветными ресницами в стиле Джиджи Хадид?
Когда на телевидение вернётся Дмитрий Нагиев: возможно в начале 2024 года
Как и где сейчас учатся дети сбежавшей Пугачёвой и её мужа иноагента
Кудрявцева и Гордон тоже пострадали после бойкота Киркорова на ТВ
Мужские знаки зодиака, к которым любовь приходит после 30 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников