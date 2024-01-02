Бузова прокомментировала слухи о сближении с Давой

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В интервью Давиду Манукяну российская певица и телеведущая Ольга Бузова подтвердила, что общалась с ним во время съемок шоу "Сокровища императора" в Китае, где она выступала в роли ведущей, а он принимал участие как участник.

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В ответ на слухи о возможном воссоединении с бывшим возлюбленным, Бузова заявила, что в жизни все меняется, а аналогично и поговорке о том, что "в одну реку не входят дважды". Она пояснила, что река меняется, унося старую воду и принося новую, и, таким образом, входить в нее вторично означает погружение в новую реальность.