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Рудковская объяснила, зачем позвала Киркорова на шоу после скандала с вечеринкой

0:43
Шоу-бизнес

Генеральный продюсер шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской, ответив на вопросы относительно приглашения Филиппа Киркорова и Дмитрия Билана, которые попали в скандал с вечеринкой Анастасии Ивлеевой, пояснила свою позицию.

Рудковская объяснила, зачем позвала Киркорова на шоу после скандала с вечеринкой
Фото: https://www.instagram.com/p/CvC6mEjtj3-/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Яна Рудковская отметила, что Киркоров и Билан являются их друзьями и почему она должна отказывать им в участии, проводя отмену. Она подчеркнула, что Филипп и Дима всегда ждали их шоу, и несмотря на возникшие трудности, она проходит через них вместе с ними.

Яна выразила свою поддержку и отметила, что переживает вместе с друзьями, даже испытывая трудности в виде восьми суток практически без сна.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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