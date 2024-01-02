Рудковская объяснила, зачем позвала Киркорова на шоу после скандала с вечеринкой

Генеральный продюсер шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской, ответив на вопросы относительно приглашения Филиппа Киркорова и Дмитрия Билана, которые попали в скандал с вечеринкой Анастасии Ивлеевой, пояснила свою позицию.
Яна Рудковская отметила, что Киркоров и Билан являются их друзьями и почему она должна отказывать им в участии, проводя отмену. Она подчеркнула, что Филипп и Дима всегда ждали их шоу, и несмотря на возникшие трудности, она проходит через них вместе с ними.
Яна выразила свою поддержку и отметила, что переживает вместе с друзьями, даже испытывая трудности в виде восьми суток практически без сна.
Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.