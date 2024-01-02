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"Ценники позадирали": Кологривый высказался о коллегах по сериалу "Слово пацана"

1:27
Шоу-бизнес

Российский актёр Никита Кологривый, исполнивший роль лидера преступной банды в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", высказал свое мнение относительно молодых актеров, которые столкнулись с внезапной популярностью после выхода успешных проектов.

"Ценники позадирали": Кологривый высказался о коллегах по сериалу "Слово пацана"
Фото: Wikipedia by Toomuch ProductionНМГ

Кологривый заявил, что сам спокойно относится к вниманию публики, не стремясь извлекать выгоду из своей известности. Он подчеркнул, что в своей профессии важен авторитет у профессионалов и продюсеров, и что для успешной карьеры необходимо пройти все стадии развития.

"Они уже там ценники позадирали на сторис, на все. А у типов за плечами один сериал", — заявил актёр в эфире "Подкаста №1" на YouTube.

Не смотря на успех в "Слове пацана", Кологривый уже до этого имел богатый опыт с более чем 60 ролями в кино, включая сериалы и фильмы, такие как "Два холма", "Оффлайн", "Игра на выживание", "Черная весна", "По щучьему велению", "Русский рейд" и другие, сообщает Starhit.

Артист также выразил сожаление относительно недостатка времени для семьи из-за загруженного графика работы. Он воспитывает свою дочь Есению, но признался, что не всегда может уделить ей достаточно внимания из-за профессиональных обязанностей.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Нагиев прервал молчание загадочным посланием к россиянам.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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