Маргарита Симоньян дала совет участникам голой вечеринки

2:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Голая вечеринка Насти Ивлеевой прошла две недели назад, но обсуждение события продолжается до сих пор. Звезды, попавшие в центр внимания на скандальном мероприятии, оказались под пристальным взглядом общественности.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

Необычные наряды и провокационное поведение части российского шоу-бизнеса вызвали недовольство у многих граждан: общественные деятели предлагают лишать звания и государственных наград у участников вечеринки, а организаторы столкнулись с проблемами с проверяющими органами.

После возникшего скандала звезды начали извиняться перед публикой, но волна возмущения не утихает. Многие телеканалы, которые заранее записали новогодние программы с участием артистов, вынуждены были быстро переделывать материал.

По словам Маргариты Симоньян, Первый канал и "Россия 1" вынуждены были пересмотреть новогоднюю передачу, чтобы исключить участие Филиппа Киркорова и Лолиты. На НТВ остались поп-король и исполнительница "На Титанике", но в урезанном формате. ТНТ столкнулись с особенными трудностями — им пришлось полностью переснимать отдельные части новогоднего фильма.

Симоньян подчеркнула, что оскорбленные звезды могут исправить положение, но им придется приложить максимум усилий и помочь в восстановлении репутации.

"Моё новогоднее пожелание тем, кто ошибся: искупите. Не обязательно кровью, деньгами тоже можно. У вас они есть. У меня поступило 83 заявки от подразделений, которые мы пока не закрыли. Помогите закрыть их", — обратилась она к артистам.

Комментаторы согласны с мнением журналистки, но требуют возмездия не только для Киркорова и Лолиты.

"Справедливости ради, всех участников этой вечеринки следовало бы исключить"; "Для артиста нет ничего хуже, чем быть забытым. Вообще, надо было бы забыть их"; "Они не помогут… Они слабы… Если бы хотели, давно бы помогали. У них другие ценности", — делятся своими предположениями читатели Симоньян.