Прошлый год оказался насыщенным для Филиппа Киркорова. Артист перенес несколько пластических операций, радикально преобразив свой внешний вид, и даже оказался в центре скандала после посещения "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.
Впоследствии поп-короля встретил бойкот: его исключили из новогодних шоу, отменили ближайшие концерты, а фильм с его участием решили переснимать.
Несмотря на эти трудности, артист старается не падать духом. Новый год Филипп встретил в своем особняке в кругу друзей и детей. За праздничным столом он решил подвести итоги 2023 года, произнеся длинный тост. Певец отметил, что воспринимает прошлый год в положительном свете, несмотря на многочисленные трудности.
"Жизнь разнообразна. Она становится интересной, когда не все гладко и позитивно. Когда мы привыкаем к благополучию, мы теряем землю под ногами. Но, опустившись на землю, мы начинаем ценить простые вещи, которые раньше ускользали от внимания", — пояснил артист.
Киркоров признал, что 2023 год принес ему много откровений и позволил сделать выводы о своем окружении.
"У меня много врагов. Но, к счастью, у меня также много друзей", — подчеркнул он.
Внезапно артист обратился к религиозной теме, упомянув иконы, украшающие стены его дома, и заявил, что святые помогают всем гостям, приходящим к нему.
Главная причина этого совета заключается в физических свойствах воздуха, которым накачивают шины.