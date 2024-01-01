Филипп Киркоров признался, что после скандальной вечеринки его опустили с небес на землю

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Прошлый год оказался насыщенным для Филиппа Киркорова. Артист перенес несколько пластических операций, радикально преобразив свой внешний вид, и даже оказался в центре скандала после посещения "голой" вечеринки Насти Ивлеевой.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Впоследствии поп-короля встретил бойкот: его исключили из новогодних шоу, отменили ближайшие концерты, а фильм с его участием решили переснимать.

Несмотря на эти трудности, артист старается не падать духом. Новый год Филипп встретил в своем особняке в кругу друзей и детей. За праздничным столом он решил подвести итоги 2023 года, произнеся длинный тост. Певец отметил, что воспринимает прошлый год в положительном свете, несмотря на многочисленные трудности.

"Жизнь разнообразна. Она становится интересной, когда не все гладко и позитивно. Когда мы привыкаем к благополучию, мы теряем землю под ногами. Но, опустившись на землю, мы начинаем ценить простые вещи, которые раньше ускользали от внимания", — пояснил артист.

Киркоров признал, что 2023 год принес ему много откровений и позволил сделать выводы о своем окружении.

"У меня много врагов. Но, к счастью, у меня также много друзей", — подчеркнул он.

Внезапно артист обратился к религиозной теме, упомянув иконы, украшающие стены его дома, и заявил, что святые помогают всем гостям, приходящим к нему.