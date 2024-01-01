Звезда "Постучись в мою дверь" Ханде Эрчел поделилась редким фото с возлюбленным-миллионером

Актриса Ханде Эрчел - звезда сериала "Постучись в мою дверь", решила порадовать своих подписчиков романтическим фото с ее бойфрендом Хаканом Сабанджи в честь Нового года.

Фото: Личный аккаунт Ханде Эрчел в Instagram

На фотографии Ханде и Хакан улыбаются друг другу, вызывая восторг у поклонников, которые быстро распространили изображение по фан-пабликам. Пара встретила Новый год на вилле на острове Бали с красивым видом на океан. Вместо традиционной елки была пальма, а вместо снега — белоснежный песок.

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