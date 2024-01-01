Филиппа Киркорова вырезали из программы "Песня года"

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров столкнулся с новым ударом после бойкота телеканалов из-за участия в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой. На этот раз проблема возникла из-за участия в "Песне года", где он выступал в компании других звезд.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Несмотря на надежды окружающих, что его хотя бы оставят в эфире во время совместного выступления, руководство канала было принципиальным и перемонтировало программу, исключив даже лицо и голос Филиппа. Этот инцидент стал особенно болезненным для артиста, так как участие в "Песне года" он всегда считал главной наградой артиста. Даже совместную песню с Люсей Чеботиной вырезали из эфира, сообщает "Московский Комсомолец".

Несмотря на трудности на телевидении, Киркоров отметил Новый год в кругу близких друзей. Его новогодний вечер собрал продюсера Татьяну Тур, хирурга Тимура Хайдарова, светскую львицу Викторию Шелягову и дизайнера Максима Ситника. Отец Филиппа Бедрос также присутствовал на вечеринке.

Во время новогоднего праздника Филипп Киркоров смотрел речь президента и затем включил трансляцию "Маски", единственной программы, где его можно было увидеть. Сейчас из-за отмены концертов артист думает об отпуске и возможно отправится на него даже раньше запланированного срока в середине января.

Ранее сообщалось, что фильм "Иван Васильевич меняет все" высмеял Киркорова и "голую" вечеринку Ивлеевой.