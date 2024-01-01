Суд отказался блокировать YouTube-канал Ивлеевой

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Савеловский суд в Москве отказался блокировать YouTube-канал блогера Анастасии Ивлеевой из-за видеороликов с нецензурной лексикой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст судебного решения.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Отмечается, что суд вынес отрицательное решение по иску предпринимателя и общественного деятеля Александра Морозова, который подал иск из-за размещенных на канале роликов с нецензурной лексикой.

Морозов требовал заблокировать аккаунты и каналы Ивлеевой в интернете, удалить публикации и обязать ведущую принести извинения, а также запретить ей заниматься любой публичной деятельностью. Он также потребовал взыскать компенсацию морального вреда с ООО "Гугл" и самой Ивлеевой в размере 10 миллионов рублей.

Согласно решению суда, Морозов просмотрел 84 ролика на канале "Настя Ивлеева" и считает, что ведущая распространяет информацию в нецензурной форме, что "оскорбляет человеческое достоинство, общественную нравственность, демонстрируя явное неуважение к обществу".

Ивлеевой может грозить до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере").