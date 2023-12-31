Симоньян: "порезали, как могли" новогодний эфир из-за "голых" звезд

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Главный редактор "России сегодня", Маргарита Симоньян, подтвердила, что с федеральных телеканалов были удалены эпизоды с Филиппом Киркоровым и Лолитой Милявской из новогодних программ после их участия в вечеринке Анастасии Ивлеевой. Симоньян отметила, что эти изменения были внесены экстренно.

Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

"Пришлось перекроить свои огоньки, по секундам вырезав оттуда Лолиту и Киркорова", — сказала Симоньян.

Она также сообщила, что на одном из центральных каналов Киркоров и Милявская всё же появятся, так как они выступали как ведущие, но их участие будет представлено в "максимально усеченном виде". Симоньян добавила, что они "порезали как могли".

В связи с произошедшим, Симоньян призвала участников вечеринки отправить деньги на нужды силовых ведомств и опубликовала банковские реквизиты.