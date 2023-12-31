Поклонники переживают за Дану Борисову: у телеведущей трясутся руки

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дана Борисова привлекла внимание зрителей своими дрожащими руками во время участия в записи новогоднего шоу, вызвав неприятные отзывы в обществе. Наблюдалось значительное дрожание рук, что заставило телеведущую удерживать микрофон обеими руками, хотя она находилась в трезвом состоянии. Это может быть связано с тем, что у Даны диагностировано серьезное психическое расстройство — биполярное расстройство в тяжелой форме. Кроме того, ранее она преодолела зависимость от алкоголя и наркотиков, что оказало негативное воздействие на ее здоровье. Тяжелая болезнь и необходимость приема сильных препаратов могут быть причиной указанных симптомов.

Фото: https://www.instagram.com/p/Cv2EgBGMT1Y/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

В дополнение к этому, парикмахер-стилист Александр Данилов обратился в полицию с жалобой на Дану Борисову. Телеведущая утверждала в социальных сетях, что парикмахер якобы поджег ей волосы. В свою очередь, Данилов заявил, что волосы у Борисовой были повреждены еще до процедуры, что привело к конфликту и угрозам от телеведущей. Эти обстоятельства привели к обращению парикмахера в правоохранительные органы.



