Анфиса Чехова поддержала Ивлееву после скандальной вечеринки

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анфиса Чехова высказала свою поддержку Насте Ивлеевой, отмечая разочарование в поведении бывших друзей, которые участвовали в обсуждаемой вечеринке и теперь утверждают, что были подставлены. Чехова подчеркнула, что не присутствовала на скандальной вечеринке и не поддерживает подобные поведенческие уловки.

Фото: prt scr youtube.com/Наталья Подольская

В откровенном посте она выразила, что, будучи в шоу-бизнесе в течение 28 лет, осознает, что настоящей дружбы в данной области практически не существует. Чехова также отметила, что провокации и скандальные вечеринки были частью ее прошлого, но она никогда не устраивала подобные "голые вечеринки", выражая свою позицию и ответственность за свои поступки.