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Отар Кушанашвили назвал Ивлееву "циничным существом" за "голую" вечеринку

1:16
Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили высказал свое мнение о скандальной вечеринке Насти Ивлеевой, после которой участники были вынуждены приносить извинения за свое поведение. Он поделился своими соображениями в итоговом выпуске своего YouTube-шоу "Каково?!".

Отар Кушанашвили назвал Ивлееву "циничным существом" за "голую" вечеринку
Фото: prt scr youtube.com/КАКОВО?!

В своей характерной манере шоумен подчеркнул, что Ивлеева, несмотря на простое происхождение, хорошо осознает, что делает, и описал ее как "циничное и прагматичное существо". Он высмеял Лолиту за упоминание об арт-выставке, иронично подчеркнув, что туда ходят "именно так", как это показала Ивлеева.

Отар также отреагировал на видеообращение Филиппа Киркорова, отметив его способность мимикрировать. Он также коснулся отсутствия Николая Баскова на вечеринке.

"Не было его. Он думающий, потому что блондин", — передаёт слова Отара издание Starhit.

Журналист заключил, что российские знаменитости часто пытаются копировать западный стиль жизни, но забывают, что Россия не любит показное демонстрирование богатства. 

Ранее сообщалось, что клуб "Mutabor" собирается отсудить 70 млн рублей у Ивлеевой за "голую" вечеринку.

 
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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