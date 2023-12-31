Телеведущая Кудрявцева поблагодарила Царикати за отсутствие обид на оценки жюри

В финальном выпуске четвертого сезона шоу "Суперстар" телеведущая Лера Кудрявцева выразила свое восхищение мужественным характером певца Феликса Царикати. Напоминая ему о предыдущей негативной оценке, она отметила, что вместо того чтобы обижаться, Царикати проявил настоящую мужскую силу, посетив гримерку и обняв ее.

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Кудрявцева подчеркнула, что она внимательно наблюдает за характером людей, и считает, что Царикати вел себя как настоящий мужчина, не обижаясь на судейские оценки. Ее коллега по жюри, Стас Пьеха, выразил поддержку этому мнению, отметив, что Царикати вдохновляет его не только своим музыкальным талантом, но и своим мужским кодексом.

В заключение шоу Алексей Глызин стал победителем четвертого сезона, второе место поделили Феликс Царикати и Игорь Наджиев, а тройку лидеров завершил Кай Метов. Певцу Алексею Гоману вручили приз зрительских симпатий за "несправедливое" решение судей выгнать его из телешоу.