Филипп Киркоров спешно заплатил 12 млн налогов после "голой" вечеринки Ивлеевой

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров успешно погасил налоговую задолженность в размере 12 323 675,13 рублей, которая возникла на фоне скандальной вечеринки, организованной Анастасией Ивлеевой в клубе Mutabor 20 декабря. По данным справки, задолженность включала налоги на недвижимость, транспорт, землю и упрощенную систему налогообложения. Все средства были погашены к настоящему времени.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Филипп Киркоров, являясь богатым человеком, владеет 13 объектами недвижимости, 9 земельными участками и 7 транспортными средствами. Скандальная вечеринка вызвала общественный гнев, приведя к отмене концертов и налоговой проверке для нескольких участников, включая Филиппа Киркорова и Анастасию Ивлееву.