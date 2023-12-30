Фанаты Лолиты поддерживают певицу челленджем после скандала с вечеринкой Ивлеевой

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фанаты певицы Лолиты Милявской выразили свою поддержку артистке, запустив челлендж в ее честь после скандала с вечеринкой Насти Ивлеевой.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

После участия в контраверсиальном мероприятии Лолиту критиковали, и ее выступления подверглись угрозе отмены. В ответ на это фанаты начали размещать в сети видеоролики, перепевая знаменитый хит "На Титанике" и выражая поддержку певице.

В сообщениях они подчеркивают, что Лолита сделала себя сама, не имеет никаких обязательств перед никем, и благодарят ее за творчество, выражая ожидание новых концертов.