Филипп Киркоров, пройдя пластические операции, опроверг слухи о вставке имплантатов в ягодицы и предоставил телеведущей Ксении Собчак возможность убедиться в естественности результата.
Однако публичный инцидент стал причиной буллинга в школе его дочери, Аллы-Виктории. Ребенок пришел домой с истерикой, утверждая, что его задевают связанные с папиными ягодицами темы.
Киркоров выразил огорчение, подчеркнув, что подобные скандалы несут негативные последствия для детей, и появление публичных дискуссий о его внешности приносит неприятности и детям.
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