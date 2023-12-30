Филипп Киркоров огорчен буллингом в школе после публичной проверки ягодиц

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров, пройдя пластические операции, опроверг слухи о вставке имплантатов в ягодицы и предоставил телеведущей Ксении Собчак возможность убедиться в естественности результата.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Однако публичный инцидент стал причиной буллинга в школе его дочери, Аллы-Виктории. Ребенок пришел домой с истерикой, утверждая, что его задевают связанные с папиными ягодицами темы.

Киркоров выразил огорчение, подчеркнув, что подобные скандалы несут негативные последствия для детей, и появление публичных дискуссий о его внешности приносит неприятности и детям.