Звезда сериала "Молодежка" Александр Соколовский развелся с женой и женился на блогере

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актер Александр Соколовский объявил о своих отношениях с блогером и фитнес-тренером Соней Некс, поделившись новостью с подписчиками в социальных сетях. Звезды скрывали свои отношения, но наконец-то решились рассказать об этом всему миру.

Фото: Личный аккаунт Александра Соколовского by Александр Соколовский

Александр выразил свою любовь к Соне, надевая на её палец кольцо, и объявил ее своей женой. В его посте в запрещенной соцсети написал:

"Я тебя очень люблю. Смотрю в твои красивые, карие глаза и понимаю, как мне с тобой повезло. Моя удивительная, моя невероятная, моя… жена."

Эта новость поразила подписчиков, и многие были в шоке, не сразу осознав, что произошло. Некоторые комментаторы удивились, спрашивая, не является ли Соня второй женой актера. Однако многие выражают радость за пару и поздравляют их.

Пара вместе чуть больше года, и, по словам Сони, Александр сделал первый шаг в социальных сетях. Несмотря на начальные трудности, связанные с расстоянием (Соня рассказала, что изначально их разделял океан), они нашли друг друга и решили создать семью.

Молодежка | Серия 1 - 10