Весь зимний сезон тренд slavic core продолжает привлекать внимание западных звезд, а отечественные знаменитости не остаются в стороне, выбирая гламурные образы с роскошными шубами. Последней в этом тренде стала певица Нюша. Она неожиданно удалила большинство фотографий из своего аккаунта и представила свежие кадры и объявила о начале "новой эры".
Мнения подписчиков о неожиданном "зимнем" образе певицы, как всегда, разделились. Большинство фоловеров буквально не узнали звезду и высказали свои сомнения, разглядывая вместо Нюши других знаменитостей.
"Это Нюша? Какая-то другая стала", "Зачем копировать Инстасамку?", "Закос на Ким?", "Где прежняя Нюша?" — задаются вопросами комментаторы.
Еще больше негодования вызвал другой образ певицы — с гладкой прической, темной помадой и массивной подвеской-крестом.
Готовим вкуснейший салат с красной рыбкой, и он станет королём вашего новогоднего стола.