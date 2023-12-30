33-летняя певица Нюша радикально сменила образ

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Весь зимний сезон тренд slavic core продолжает привлекать внимание западных звезд, а отечественные знаменитости не остаются в стороне, выбирая гламурные образы с роскошными шубами. Последней в этом тренде стала певица Нюша. Она неожиданно удалила большинство фотографий из своего аккаунта и представила свежие кадры и объявила о начале "новой эры".

Фото: Личный аккаунт Нюши в Instagram by Нюша

Мнения подписчиков о неожиданном "зимнем" образе певицы, как всегда, разделились. Большинство фоловеров буквально не узнали звезду и высказали свои сомнения, разглядывая вместо Нюши других знаменитостей.

"Это Нюша? Какая-то другая стала", "Зачем копировать Инстасамку?", "Закос на Ким?", "Где прежняя Нюша?" — задаются вопросами комментаторы.

Еще больше негодования вызвал другой образ певицы — с гладкой прической, темной помадой и массивной подвеской-крестом.

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