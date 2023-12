Бизнесмен Курбан Омаров сделал неожиданное признание. Подводя итоги года, бывший муж Ксении Бородиной опубликовал фото со своей 23-летней девушкой Валерией со следующим текстом: "Лично наше будущее я хочу описать одним словом: "Семья". В 2024 году я все сделаю правильно". Все бы ничего, но в конце Омаров добавил эмодзи с кольцом и детской бутылочкой.

Фото: Личный аккаунт Курбана Омарова в Instagram by Курбан Омаров is licensed under Курбан Омаров с Лерой