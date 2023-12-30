Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров намекнул на серьезные изменения в своей личной жизни в 2024 году

Бизнесмен Курбан Омаров сделал неожиданное признание. Подводя итоги года, бывший муж Ксении Бородиной опубликовал фото со своей 23-летней девушкой Валерией со следующим текстом: "Лично наше будущее я хочу описать одним словом: "Семья". В 2024 году я все сделаю правильно". Все бы ничего, но в конце Омаров добавил эмодзи с кольцом и детской бутылочкой.

Фото: Личный аккаунт Курбана Омарова в Instagram by Курбан Омаров is licensed under Курбан Омаров с Лерой

Удивительно, но многих пользователей Сети куда больше заинтересовал внешний вид Курбана, точнее его борода. Подписчики заметили, что в браке с Бородиной мужчина выглядел моложе и опрятнее. Также они обратили внимание на то, что для Омарова это уже будет третий брак — и не факт, что на этот раз удачный. Лишь немногие написали паре слова поддержки паре.

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