Никита Кологривый: артисты получают неоправданно большие деньги

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актер Никита Кологривый, известный благодаря роли в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", выразил свое мнение о том, что гонорары для актеров часто являются неоправданно высокими. В интервью блогеру Эльдару Джарахову, он подчеркнул, что получение больших денег за выполнение профессиональных обязанностей артистами, по его мнению, несправедливо, так как это задача, с которой они справляются слишком легко.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Никиты Кологривого

Актер предложил пересмотреть статус профессии "артист" и убрать ее с пьедестала, утверждая, что на первом плане должны быть профессии, связанные с медициной и спасением жизней, такие как хирурги и спасатели.

Напомним, что Никита Кологривый также снимался в таких сериалах, как "Оффлайн" и "Два холма", и может похвастаться участием в более чем 50 кинопроектах.