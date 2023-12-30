Фигуристка Татьяна Навка рассказала о друзьях с Украины

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Навка, известная фигуристка, поделилась своим опытом восстановления отношений с друзьями и родственниками из Украины после событий последних лет. В интервью она рассказала, что связи с близкими были нарушены после февраля 2022 года, однако со временем удалось восстановить контакт. Несмотря на неприятности в начале, Татьяна понимает позицию своих друзей и не испытывает к ним зла. В настоящее время восстановленные отношения помогают ей взглянуть на ситуацию с новой перспективы. Вместе с близкими они делают все возможное, чтобы поддерживать дружбу и любовь, игнорируя критику, с которой она регулярно сталкивается.

Фото: Википедия by Fyodor Markushevich. http://for-wikimedia.bolshoisport.ru/ is licensed under CC BY-SA 3.0

Татьяна также выразила веру в то, что ее партнер по льду, Роман Костомаров, сможет снова выйти на лед и преодолеть все трудности последнего времени. Их воссоединение на льду вызвало восторг зала, подтверждая их статус легенд спорта.



