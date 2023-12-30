СМИ: дочь Началовой рассказала о 20-миллионном долге

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

17-летняя Вера Алдонина, дочь покойной певицы Юлии Началовой, поделилась своей историей с журналистами. После ухода матери, она проживает с бабушкой и дедушкой. Девушка рассказала, что финансовые разногласия с бывшим партнером матери, спортсменом Александром Фроловым, так и не нашли разрешения. Несмотря на конец отношений, Юлия Началова считала Фролова своим супругом за пять лет их союза, несмотря на отсутствие официального оформления брака.

Фото: личный инстаграмм-акккаунт Началовой

Перед своей кончиной певица попросила у Фролова 20 миллионов рублей для организации сольного концерта. Однако, чтобы получить средства, ей пришлось подписать договор и заложить половину квартиры. Квартира в центре Москвы, оставленная Юлии и ее дочери Вере, принадлежит второму мужу звезды, футболисту Евгению Алдонину. После смерти Началовой, Фролов подал в суд на ее наследницу, требуя долю в жилье.

Не смотря на прошедшие пять лет, Вера подчеркнула, что решение Фролова осталось неизменным. Сейчас она следует путем своей знаменитой матери, участвуя в вокальных конкурсах и шоу, но ее талант часто сравнивают с Юлией Началовой не только внешне, но и в вопросах вокала.