Вадим Цыганов рассказал, как Киркорову можно избежать бойкота в мире шоу-бизнеса

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новогодняя вечеринка, организованная Настей Ивлеевой, привлекла внимание не только весельчаков, но и вызвала скандал, который может повлечь за собой серьезные последствия для участвовавших звезд, включая Филиппа Киркорова, Лолиту, Анну Asti и других. Продюсер Вадим Цыганов высказался о возможных шагах, которые помогут избежать бойкота.

Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY-SA 3.0

Цыганов отметил, что искреннее покаяние может смягчить негодование общественности и избежать бойкота. Он также обвинил звезд в мимикрии, отмечая, что сначала они считали, что все пройдет незамеченным, но теперь сталкиваются с последствиями. В продолжение он подчеркнул, что не верит в случайность происшедшего и называет их публичные извинения переобуванием.

Продюсер предложил артистам взять время для истинного покаяния, возможно, даже посетив монастырь. Он выразил уверенность, что зрители не будут скучать без участия Киркорова, Лолиты и других на новогодней вечеринке.

Цыганов также отметил, что, несмотря на скандал, нужно помнить, что подобные шутки — это всего лишь мгновение, и настоящие песни, написанные, например, Высоцким и Есениным, оставляют глубокий след в сердцах людей.