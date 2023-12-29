Козловский анонсировал гастроли по Европе

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер театра и кино Данила Козловский объявил о предстоящей премьере своего авторского спектакля-концерта в Европе, сообщает издание "7 дней". Артист уже включил Кипр и Германию в свой гастрольный график.

Фото: https://www.instagram.com/p/CPpgIyeD9l-/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Спектакль с названием "FRANK" обещает рассказать личную историю актера, представленную в форме музыкального стендапа. Он затрагивает темы детства, семьи, первой любви, встреч с кумирами, а также включает в себя исполнение любимых песен Фрэнка Синатры и ироничный взгляд на самого себя.