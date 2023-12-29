"Твоя смерть недалеко": Разин записал новые угрозы в адрес Милявской

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Экс-продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин выразил свое мнение относительно певицы Лолиты Милявской, заявив, что её проблемы начались после того, как она оскорбила его со сцены. Разин утверждает, что Лолита, участвовавшая в "голой" вечеринке блогера Насти Ивлеевой, напоминала ему проститутку. Он также высказал мнение, что смерть Лолиты "недалеко", обосновывая это её поведением и обвинениями во воровстве.

Фото: prt scr youtube.com/Кубань 24

Разин ранее назвал "негодяями" артистов, выступивших на концерте в честь 50-летия Юрия Шатунова, и пообещал проклясть их и их семьи. Он утверждает, что трибьют был "приговорен высшими силами" и обещал еженедельно проклинать предков и потомков участников концерта, включая Ларису Долину, Николая Баскова, Алсу, Люсю Чеботину и других.