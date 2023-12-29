Любовь Успенская устроила закрытую вечеринку "с пропагандой семейных ценностей"

Певица Любовь Успенская тихо отметила день рождения своей дочери Татьяны Плаксиной после скандала с вечеринкой, организованной Настей Ивлеевой. Успенская поздравила дочь с 34-летием, подчеркнув, что день рождения для нее всегда был особым праздником. Несмотря на различные события в их жизни, она утверждает, что всегда верила в близкие отношения с дочерью и подчеркнула, что материнская любовь останется неизменной.
Празднование дня рождения Татьяны прошло в загородном особняке Успенской без излишеств, с участием близких семейных членов. Соседка и адвокат звезды, Елена Сенина, подчеркнула, что вечеринка была закрытой и направлена на поддержку традиционных семейных ценностей. Сама Успенская заявила, что в настоящее время "не время ходить в рестораны".
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.