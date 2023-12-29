Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук обычно предпочитают не раскрывать подробности своих отношений, избегая публикации совместных фотографий. Именно поэтому каждая деталь с намёком в их социальных сетях привлекает особое внимание поклонников.
Super.ru пишет, что сегодня Катерина вызвала недоумение у своих подписчиков, опубликовав фотографию новорожденного ребенка с подписью: "Мое сердце разрывается от нежности". Многие моментально подумали, что пара стала родителями, тайно скрывая беременность и роды от общественности. Однако впоследствии Катерина уточнила в своих сторис, что младенец на фотографии — ее племянник.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.