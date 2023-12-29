Ольга Бузова получила травму колена перед новогодними праздниками

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На днях певица и звезда "Дома-2" Ольга Бузова поделилась с поклонниками неприятной новостью: она случайно упала у входа в офис и серьезно повредила колено. Певица рассказала об инциденте в слезах через свой блог.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ольги Бузовой

К счастью, Оля не потеряла свое чувство юмора и, несмотря на травму, вспомнила отрывок из своей собственной песни: "Не могу ни стоять, ни идти".

Травма произошла накануне запланированных концертов, однако Бузова решила не отменять свои выступления. Утром после инцидента она снова вышла на связь и призналась, что, хотя ей больно ходить, а колено сильно отекло, все это, по ее словам, мелочи жизни.

"До свадьбы заживет… Так что не вешайте нос, это всего лишь ерунда", — добавила Оля с оптимизмом.

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