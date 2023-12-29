Актриса призналась, что долгое время не выходила на связь из-за того, что уже несколько недель борется с гриппом А. Болезнь настолько ослабила ее, что пришлось пройти госпитализацию — только благодаря медицинской помощи в больнице ей удалось прийти в себя и вернуться к нормальной жизни. По словам актрисы, это первый раз, когда ей пришлось столкнуться с такой высокой температурой, и, кроме того, её близкие также пострадали от этого вируса. В настоящее время Мельникова проходит завершающий этап лечения.
"Так что, если вы не хотите провести новогодние праздники в постели, носите маски… И берегите себя, сколько сможете", — написала она в своем личном Telegram-канале.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.