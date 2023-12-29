Звезда "Папиных дочек" Дарья Мельникова попала в больницу

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Актриса призналась, что долгое время не выходила на связь из-за того, что уже несколько недель борется с гриппом А. Болезнь настолько ослабила ее, что пришлось пройти госпитализацию — только благодаря медицинской помощи в больнице ей удалось прийти в себя и вернуться к нормальной жизни. По словам актрисы, это первый раз, когда ей пришлось столкнуться с такой высокой температурой, и, кроме того, её близкие также пострадали от этого вируса. В настоящее время Мельникова проходит завершающий этап лечения.

Фото: Личный аккаунт Дарьи Мельниковой в Instagram by Дарья Мельникова

"Так что, если вы не хотите провести новогодние праздники в постели, носите маски… И берегите себя, сколько сможете", — написала она в своем личном Telegram-канале.

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