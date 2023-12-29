Минкульт РФ: Филиппа Киркорова не будут лишать звания народного артиста России

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Представитель Министерства культуры России в беседе с изданием "Подъем" подтвердил, что Филиппа Киркорова не планируют лишать звания народного артиста РФ.

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации, лишение государственной награды возможно лишь при вступлении в законную силу приговора суда за тяжкое или особо тяжкое преступление, сообщает "Газета.Ru".

27 декабря гендиректор ТНТ Тина Канделаки объявила о пересъемке финала фильма "Иван Васильевич меняет все". Это решение принято с целью придания картине большей остроты и интересности. Сцены с участием Киркорова заменяются в срочном порядке, а роль Людовика XVI передается актеру Никите Кологривому.

Всё это случилось после "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор", которая вызвала бурную реакцию общественности, а также о ней узнал Владимир Путин.