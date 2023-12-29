Представитель Министерства культуры России в беседе с изданием "Подъем" подтвердил, что Филиппа Киркорова не планируют лишать звания народного артиста РФ.
В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации, лишение государственной награды возможно лишь при вступлении в законную силу приговора суда за тяжкое или особо тяжкое преступление, сообщает "Газета.Ru".
27 декабря гендиректор ТНТ Тина Канделаки объявила о пересъемке финала фильма "Иван Васильевич меняет все". Это решение принято с целью придания картине большей остроты и интересности. Сцены с участием Киркорова заменяются в срочном порядке, а роль Людовика XVI передается актеру Никите Кологривому.
Всё это случилось после "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в клубе "Мутабор", которая вызвала бурную реакцию общественности, а также о ней узнал Владимир Путин.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.