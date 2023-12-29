Мария Шукшина не согласна с адвокатом Филиппа Киркорова, который сравнил артиста с писателем Фёдором Достоевским.
Адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что Достоевский "редкий мерзавец", однако его не стоит из-за этого лишать звания писателя. Так он ответил на вопросы о скандальном участии Киркорова в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, в результате чего появились предложения лишить певца звания народного артиста России.
"Руки прочь от Достоевского!" — написала Шукшина в своём Telegram-канале.
Марии Шукшиной такое сравнение показалось неуместным.
"То есть, Добровинский приравнял песни Киркорова к вкладу в мировую культуру великого русского писателя Достоевского" — выразила удивление заслуженная артистка России.
Она напомнила, что Достоевский высоко оценивал русский народ, заявляя, что он святой в сравнении с жителями Европы.
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