Шукшину возмутило сравнение Киркорова с Достоевским: "Руки прочь!"

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Мария Шукшина не согласна с адвокатом Филиппа Киркорова, который сравнил артиста с писателем Фёдором Достоевским.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Адвокат Киркорова Александр Добровинский заявил, что Достоевский "редкий мерзавец", однако его не стоит из-за этого лишать звания писателя. Так он ответил на вопросы о скандальном участии Киркорова в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой, в результате чего появились предложения лишить певца звания народного артиста России.

"Руки прочь от Достоевского!" — написала Шукшина в своём Telegram-канале.

Марии Шукшиной такое сравнение показалось неуместным.

"То есть, Добровинский приравнял песни Киркорова к вкладу в мировую культуру великого русского писателя Достоевского" — выразила удивление заслуженная артистка России.

Она напомнила, что Достоевский высоко оценивал русский народ, заявляя, что он святой в сравнении с жителями Европы.