В Новосибирске проведут концерт участницы "голой" вечеринки Лолиты

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

2 апреля в Дворце культуры Железнодорожников Новосибирска запланирован концерт Лолиты Милявской. Из-за участия артистки в скандальной "голой" вечеринке, устроенной Настей Ивлеевой, её выступления стали отменять по всей стране. По информации "КоммерсантЪ", концерт Лолиты уже был отменён в Барнауле, где он должен был состояться 29 марта.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

На вопрос о статусе апрельского концерта, организаторы на сайте ДКЖ Om1.ru заявили, что билеты на мероприятие всё ещё продаются. Стоимость одного билета варьируется от 4500 до 7000 рублей.

Представители Дворца культуры заявили, что на данный момент нет информации об отмене мероприятия.

"Пока никакой информации об отмене нет", — подчеркнули в ДК.

Ранее сама Лолита сообщила в интервью РБК, что столкнулась с травлей и угрозами, направленными в адрес организаторов её концертов.