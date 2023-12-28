Скандал с "голой" вечеринкой Ивлеевой попал в западные СМИ

Российский скандал вокруг "голой" вечеринки блогерши Насти Ивлеевой привлек внимание западных СМИ, включая известную газету The Guardian. Согласно публикации в британской газете, в вечеринке приняли участие российские звезды, оставшиеся в стране после начала спецоперации на Украине.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

Участник вечеринки, предпочитающий остаться анонимным, подчеркнул, что все присутствующие веселились, не предвидя будущего скандала. The Guardian пояснила происходящее вокруг мероприятия "консервативной" политикой России.

Скандальное событие под названием "Almost naked" прошло 20 декабря в клубе "Мутабор". Гости, согласно дресс-коду, должны были явиться в полуобнаженном виде. В мероприятии приняли участие известные личности, включая Филиппа Киркорова, Ксению Собчак, Лолиту, Джигана и рэпера Vacio (Николая Васильева). Вечеринку и ее участников подвергли критике, и сами Ивлеева и некоторые другие артисты позднее извинились за свое участие в событии.