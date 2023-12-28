33-летняя Ида Галич спасла себя, отказавшись от скандальной тусовки Ивлеевой

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Блогеры Ида Галич и Настя Ивлеева начали свою карьеру вместе и дружили, но временем их теплые отношения переросли в тихую вражду.

Фото: thevoicemag.ru

Ида Галич рассказала о ситуации в интервью для YouTube-шоу "Есть вопросики":

"За весь год я ни разу не ответила ей. Но была отмечена в каждой её социальной сети. То какие-то пародии, то подколы. Когда я была страшной подружкой, никто меня не трогал. Но как только я похорошела, занялась собой, начались постоянные задирки", — рассказывает Ида.

StarHit пишет, что не смотря на вражду, бывшие подруги предпринимали несколько попыток восстановить хотя бы приятельские отношения. Например, на дне рождения Ксении Собчак в ноябре они вспоминали прошлое с улыбкой, казалось, что между ними исчезли недоразумения. Однако Ида Галич поделилась, что попытка приглашения на скандальную вечеринку Ивлеевой была скорее для создания хайпа, и она предложила встретиться вдвоем, чтобы попробовать положить конец вражде. Но ответ от Насти Ивлеевой лишь был эмоджи или лайк.