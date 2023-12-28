Продюсер Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой

Фотографии известного продюсера и руководителя крупной онлайн-платформы, Игоря Мишина, на "голой" вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой были сначала опубликованы газетой "Коммерсантъ", но позже удалены. Снимки продюсера доступны в архиве 5-tv.ru, несмотря на удаление их из первоисточника.
По данному поводу был направлен запрос в "Коммерсантъ" и компанию МТС, но на момент сообщения сам Игорь Мишин не реагирует на звонки. Событие вызвало широкий интерес и внимание со стороны публики и СМИ.
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