Продюсер Мишин оказался среди гостей скандальной вечеринки Ивлеевой

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фотографии известного продюсера и руководителя крупной онлайн-платформы, Игоря Мишина, на "голой" вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой были сначала опубликованы газетой "Коммерсантъ", но позже удалены. Снимки продюсера доступны в архиве 5-tv.ru, несмотря на удаление их из первоисточника.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Насти Ивлеевой

По данному поводу был направлен запрос в "Коммерсантъ" и компанию МТС, но на момент сообщения сам Игорь Мишин не реагирует на звонки. Событие вызвало широкий интерес и внимание со стороны публики и СМИ.