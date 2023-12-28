Певец Леонид Агутин опроверг слух о нежелании выступать с SHAMAN на "Песне года"

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На официальном сайте Леонида Агутина появилось опровержение распространенных слухов о том, что артист якобы отказался выступать с SHAMAN на "Песне года".

Фото: prt scr youtube.com/Леонид Агутин

Опровергнув слухи, сообщение утверждает, что съемки концерта проходили в течение нескольких дней, и Агутин и Ярослав Дронов участвовали в разные дни. Касательно совместной песни "Песня остается с человеком", в которой принимали участие Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Валерия, SHAMAN и другие, подчеркивается, что Леонид Агутин не принимал участия в этом выступлении.

Также подчеркивается, что не было необходимости для Агутина выступать вместе с Валерией, Киркоровым, SHAMAN и другими артистами. Кроме того, отмечается, что цитата, которая ему приписывается: "Петь с ним [с SHAMAN] - это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой", является фейком, и эти слова никогда не произносились самим певцом.