33-летняя Ида Галич впервые подробно рассказала о новом возлюбленном

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В преддверии Нового года Ида Галич решила поделиться откровениями. В своем свежем выпуске YouTube-шоу "Есть вопросики", которое в этот раз вел стилист Александр Рогов, Ида ответила на множество вопросов и раскрыла все карты. Знаменитостям, таким как Клава Кока, Лолита, Ксения Собчак, Сергей Бурунов, Надежда Стрелец, Максим Матвеев, Мари Краймбрери, Маша Миногарова и другим, задавали вопросы с пристрастием.

Фото: thevoicemag.ru

Super.ru пишет, что на вопрос Надежды Стрелец о личной жизни, Ида впервые и очень откровенно рассказала о своем новом возлюбленном:

"Ему 33 года, чуть-чуть младше, чем я. Он предприниматель, брюнет, молодой, симпатичный. Вместе мы недолго, несколько месяцев."-, рассказала Ида.

Ида подчеркнула, что ей было важно, чтобы её партнер не был публичной личностью: Она также рассказала историю своего знакомства с парнем. Познакомились они на вечеринке, а общаться стали не сразу. Но потом в переписке стало понятно, что им друг с другом очень интересно.

Новогодний выпуск шоу ЕСТЬ ВОПРОСИКИ. Ида Галич ответит на вопросы звезд.