Телеведущая Ирена Понарошку долгое время сохраняла тайну в отношении своей личной жизни, но в последнее время телеведущая стала более откровенной перед своими подписчиками. В августе она представила публике своего нового возлюбленного, а вчера впервые продемонстрировала своего пятилетнего сына по имени Теодор. Понарошку выбрала необычный формат, проведя интервью с мальчиком.
"Встречайте: мое счастье, моя радость, мой Тео", — подписала звезда ролик, в котором спросила у своего сына, почему он не появлялся в ее социальных сетях.
Мальчик ответил, что проводил выходные.
"А не потому, что мы боялись, что вы его сглазите", — пошутила Ирена.
Поклонники были в восторге.
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