41-летняя Ирена Понарошку впервые показала сына спустя 5 лет после его рождения

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Телеведущая Ирена Понарошку долгое время сохраняла тайну в отношении своей личной жизни, но в последнее время телеведущая стала более откровенной перед своими подписчиками. В августе она представила публике своего нового возлюбленного, а вчера впервые продемонстрировала своего пятилетнего сына по имени Теодор. Понарошку выбрала необычный формат, проведя интервью с мальчиком.

Фото: prt scr youtube.com/Ирена Понарошку

"Встречайте: мое счастье, моя радость, мой Тео", — подписала звезда ролик, в котором спросила у своего сына, почему он не появлялся в ее социальных сетях.

Мальчик ответил, что проводил выходные.

"А не потому, что мы боялись, что вы его сглазите", — пошутила Ирена.

Поклонники были в восторге.