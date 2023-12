Your browser does not support the audio element.

В то время как поклонники британской королевской семьи считают Кейт Миддлтон самой милой и дружелюбной из её представителей, сторонники другой точки зрения утверждают, что все не так просто. Те, кто не испытывает фанатизма к монарху и его семье, считают супругу принца Уильяма довольно холодной личностью, а в её улыбке видят не столько доброту, сколько наигранность. И вот появилась неожиданная возможность подтвердить эту точку зрения.

Фото: "All smiles Wedding of Prince William of Wales and Kate Middleton (1)" by Robbie Dale is licensed under CC BY-SA 2.0.