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41-летнюю Кейт Миддлтон обвинили в пренебрежительном отношении к принцу Уильяму

1:35
Шоу-бизнес » Зарубежный

В то время как поклонники британской королевской семьи считают Кейт Миддлтон самой милой и дружелюбной из её представителей, сторонники другой точки зрения утверждают, что все не так просто. Те, кто не испытывает фанатизма к монарху и его семье, считают супругу принца Уильяма довольно холодной личностью, а в её улыбке видят не столько доброту, сколько наигранность. И вот появилась неожиданная возможность подтвердить эту точку зрения.

41-летнюю Кейт Миддлтон обвинили в пренебрежительном отношении к принцу Уильяму
Фото: "All smiles Wedding of Prince William of Wales and Kate Middleton (1)" by Robbie Dale is licensed under CC BY-SA 2.0.

В сети распространилось рождественское видео 2019 года, на котором запечатлен неловкий момент разговора между Кейт и Уильямом. Принц в один момент решает продемонстрировать свои нежные чувства к жене и кладет руку к ней на плечо, но Миддлтон в ответ лишь отмахивается от супруга, проявив легкое смущение. После тщательного анализа этого эпизода пользователи уже обвинили принцессу в пренебрежительном отношении к мужу. Одна из читательниц Daily Mail пишет: "Неудивительно, что Меган Маркл называла Кейт холодной", и ее мнение поддерживают другие.

Некоторые сразу вспомнили слухи о предполагаемых изменах Уильяма, что, возможно, могло сыграть роль в холодности отношений. Однако стоит также учитывать возможность, что Миддлтон просто предпочла бы сохранить сдержанность перед камерами, вместо того чтобы обниматься с мужем на глазах у всего мира. В любом случае, произошедшее вызвало негативные реакции как у поклонников, так и у критиков.


ВИН ДИЗЕЛЬ всегда был КРИПОВЫМ. КАРДИ БИ и ОФФСЕТ РАЗВОД. Предательство ЭМИ УАЙНХАУЗ.
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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