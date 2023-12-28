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Садальский поделился мемом о Киркорове на "голой вечеринке", который "вошёл не в ту дверь"

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Шоу-бизнес

Станислав Садальский опубликовал интернет-мем, который возник в ответ на оправдательную речь Филиппа Киркорова после "голой вечеринки" Насти Ивлеевой.

Садальский поделился мемом о Киркорове на "голой вечеринке", который "вошёл не в ту дверь"
Фото: ВК-аккаунт Филиппа Киркорова

Киркоров, отвечая на нападки по поводу его участия в "голой вечеринке", отметил, что каждый может войти "не в ту дверь".

После этого в Сети появились многочисленные мемы о случайно забредшем на скандальное мероприятие короле русской эстрады.

Одним из таких мемов поделился Станислав Садальский. Он опубликовал кадр из фильма "Бриллиантовая рука", на котором Никулина ведёт женщина лёгкого поведения.

"Анастасия Ивлеева обманом заводит Филиппа Киркорова на свою вечеринку", — гласит подпись к мему.

Ранее юмористка Елена Воробей объяснила, что звёзды пришли на вечеринку в нарядах, похожих на те, в которых они много лет выступают на сцене.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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