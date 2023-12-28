Певица Максим забыла, какой год наступает, поздравляя фанатов

Певица Максим случайно поздравила поклонников с наступающим 2004 годом.

Фото: ВК-аккаунт певицы Максим

Певица Марина Абросимова, известная под всевдонимом Максим, записала поздравительное видеобращение к фанатам в социальных сетях.

Похоже, артистка живёт ещё в 2004 году.

"Дорогой мой фан-клуб, поздравляю вас с 2004-м, ё-моё, какой год?!" — выразила своё изумление певица.

Певица объяснила причину своей ошибки.

"Я вообще с другой планеты", — призналась Максим.

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