Певица Максим случайно поздравила поклонников с наступающим 2004 годом.
Певица Марина Абросимова, известная под всевдонимом Максим, записала поздравительное видеобращение к фанатам в социальных сетях.
Похоже, артистка живёт ещё в 2004 году.
"Дорогой мой фан-клуб, поздравляю вас с 2004-м, ё-моё, какой год?!" — выразила своё изумление певица.
Певица объяснила причину своей ошибки.
"Я вообще с другой планеты", — призналась Максим.
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