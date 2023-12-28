"По-другому себя ведут только Билан и Киркоров": Соловьёв застыдил Ивлееву за "голую" вечеринку

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Владимир Соловьёв высказал свое мнение относительно скандальной вечеринки, устроенной блогером Настей Ивлеевой, которая вызвала негодование общественности и затронула некоторых звездных персон.

Фото: Wikipedia by Информационное агентство БелТА is licensed under CC BY 3.0

В ходе своего выступления он заявил, что проблема заключается в том, что участники вечеринки говорят только о себе и своих интересах, не обращая внимание на страну и народ.

"По-другому себя ведут только Билан и Киркоров. Оба ездили, помогали. Филипп и в Крым ездил, и позицию свою сразу озвучил, учитывая всю сложность отношений с Аллой"

Соловьев предложил артистам направить деньги российским военным и посоветовал им поехать и лично поддержать российских бойцов, сражающихся за страну.

Он призвал их посетить госпитали, встретиться с военными и взглянуть им в глаза, чтобы начать понимать реальность сложившейся ситуации.